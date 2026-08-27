Independiente vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

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El cotejo entre Independiente y Gimnasia (Mendoza), por la fecha 7 del Clausura, se jugará el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 19:15 (hora Argentina), en la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Gimnasia (Mendoza) Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente viene de un resultado igualado, 0-0, ante Independiente Riv. (M). Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura Gimnasia (Mendoza) llega con ventaja tras derrotar a Gimnasia con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 2 veces y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1. Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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