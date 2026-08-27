Independiente Riv. (M) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

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Racing Club e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini el próximo domingo 30 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Racing Club Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) igualó 0-0 frente a Independiente. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 6 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club igualó 1-1 ante Boca Juniors en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

Independiente Riv. (M) pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Bautista Gargantini. En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 1. Álvaro Carranza fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y Racing Club, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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