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27 de agosto de 2026 - 14:48
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente Riv. (M) y Racing Club, que se jugará el domingo 30 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini. Dirige Álvaro Carranza.

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Independiente Riv. (M) vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Racing Club e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini el próximo domingo 30 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

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Así llegan Independiente Riv. (M) y Racing Club

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) igualó 0-0 frente a Independiente. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 6 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club igualó 1-1 ante Boca Juniors en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

Independiente Riv. (M) pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Bautista Gargantini.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 1.

Álvaro Carranza fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y Racing Club, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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