miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 08:45
Liga Profesional

Barracas Central se enfrenta ante la visita Argentinos Juniors por la fecha 14

Barracas Central y Argentinos Juniors se enfrentan en el estadio Claudio Chiqui Tapia, con el arbitraje de Andrés Merlos. El duelo se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 16:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El juego entre Barracas Central y Argentinos Juniors se disputará el próximo sábado 1 de noviembre por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Así llegan Barracas Central y Argentinos Juniors

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Barracas Central se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Tigre. Con 3 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Argentinos Juniors derrotó 3-1 a Newell`s. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 2 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors lo ganó por 3 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Merlos.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

