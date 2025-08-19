martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 07:40
Liga Profesional

Barracas Central vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Barracas Central vs Defensa y Justicia. El duelo, a disputarse en el estadio Claudio Chiqui Tapia el viernes 22 de agosto, comenzará a las 15:30 (hora Argentina).

Barracas Central vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Barracas Central recibe el próximo viernes 22 de agosto a Defensa y Justicia por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Así llegan Barracas Central y Defensa y Justicia

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

En la jornada previa, Barracas Central igualó 1-1 el juego ante Central Córdoba (SE). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 6 goles y marcó 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Defensa y Justicia logró empatar 1-1 ante Newell`s. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 1.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

