Belgrano vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

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El cotejo entre Belgrano y Aldosivi, por la fecha 14 del Apertura, se jugará el próximo viernes 10 de abril, a partir de las 21:00 (hora Argentina), en Gigante de Alberdi.

Así llegan Belgrano y Aldosivi Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano quiere recuperar tras sufrir una derrota contra River Plate por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura Aldosivi viene de empatar 0-0 ante Estudiantes (RC). En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 1 gol y le han marcado 5 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Aldosivi: 10 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Barracas Central: 20 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Gimnasia: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Belgrano: 10 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Racing Club: 19 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs River Plate: 25 de abril - 21:30 (hora Argentina) Horario Belgrano y Aldosivi, según país Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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