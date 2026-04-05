Gimnasia sufre una aplastante derrota ante Huracán con un 3 a 0

En el Bosque, el Globo le ha robado el protagonismo a el Lobo y lo ha goleado por 3 a 0 en la fecha 13 del Apertura. A los 16 minutos del primer tiempo, Ignacio Campo definió para romper el cero tras una jugada. Transcurrían 20’ de la segunda etapa cuando la visita amplió la diferencia al marcar Lucas Blondel un gol de jugada. Animado, Huracán aseguró la tercera anotación mediante una jugada a cargo de Jordy Caicedo, fijando el 3-0 a los 38’ de la misma parte.

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Aunque Gimnasia lo intentó en repetidas ocasiones, no pudo celebrar. Tuvo más disparos que su rival (25), de los cuales 9 llegaron al arco, 2 fueron detenidos por el palo y 14 terminaron afuera.

Hernán Galíndez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El guardameta de Huracán mostró su calidad al contener 6 disparos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Ignacio Campo. El zaguero de Huracán fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Gimnasia, Fernando Zaniratto, planteó una estrategia 4-5-1 con Nelson Insfrán en el arco; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Lucas Castro y Manuel Panaro en el medio; y Marcelo Torres en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Diego Martínez se pararon con un esquema 4-4-2 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo y César Ibáñez en defensa; Lucas Blondel, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda y Óscar Romero en la mitad de cancha; y Oscar Cortés y Jordy Caicedo en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Bosque fue Jorge Baliño.

El Lobo visitará a Sarmiento en la próxima jornada. Por el lado de el Globo jugará de local frente a Rosario Central.

Cambios en Gimnasia

45' 2T - Salió Manuel Panaro por Maximiliano Zalazar

59' 2T - Salieron Lucas Castro por Agustín Auzmendi y Óscar Romero por Leonardo Gil

78' 2T - Salió Nicolás Barros Schelotto por Franco Torres

87' 2T - Salieron Bautista Barros Schelotto por Juan Pérez y Pedro Silva Torrejón por Gonzalo González

Amonestado en Gimnasia:

17' 2T Maximiliano Zalazar (Conducta antideportiva)

Cambios en Huracán

79' 2T - Salieron Oscar Cortés por Juan Francisco Bisanz y Ignacio Campo por Federico Vera

86' 2T - Salieron Jordy Caicedo por Eric Ramírez y Facundo Waller por Facundo Kalinger

Amonestados en Huracán:

24' 1T Oscar Cortés, 4' 2T Facundo Waller (Conducta antideportiva), 31' 2T Ignacio Campo (Conducta antideportiva) y 41' 2T César Ibáñez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)