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5 de abril de 2026 - 22:33
Liga Profesional

Newell`s logró una destacada actuación al conseguir una victoria por 3 a 1 ante Central Córdoba (SE)

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Newell`s logró una destacada actuación al conseguir una victoria por 3 a 1 ante Central Córdoba (SE)
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La Lepra derrotó sin sobresaltos a el Ferroviario por 3 a 1 en el duelo válido por la fecha 13 que se jugó en el estadio Único Madre de Ciudades. La ventaja inicial de Newell`s fue obra de Franco García (10' 1T) y de Oscar Salomón (40' 1T), a través de una jugada y de un cabezazo. En el minuto 18 del segundo tiempo, Diego Barrera descontó para Central Córdoba (SE) al concretar un buen remate. Pasados 50 minutos del segundo tiempo, Francisco Scarpeccio puso el 3 a 1 al marcar de jugada, cerrando una jornada redonda para su equipo.

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El mejor jugador del partido fue Francisco Scarpeccio. El atacante de Newell`s anotó 1 gol y disparó al arco contrario en 2 oportunidades.

Franco García fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Newell`s marcó 1 gol y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de C.Córdoba (SE), Lucas Pusineri, propuso una formación 5-3-2 con Alan Aguerre en el arco; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Diego Barrera en la línea defensiva; Fernando Martínez, Juan José Cardozo y Matías Vera en el medio; y Ezequiel Naya y Michael Santos en el ataque.

Por su parte, el equipo de Frank Kudelka salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Josué Reinatti bajo los tres palos; Saúl Salcedo, Bruno Cabrera, Oscar Salomón y Jerónimo Russo en defensa; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Walter Mazzantti, Facundo Guch y Franco García en la mitad de cancha; y Matías Cóccaro en la delantera.

Hernán Mastrángelo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Único Madre de Ciudades.

El próximo partido de el Ferroviario en el campeonato será como visitante ante Vélez, mientras que la Lepra recibirá a San Lorenzo.

Cambios en Central Córdoba (SE)
  • 24' 1T - Salió Alan Aguerre por Javier Vallejos
  • 45' 2T - Salieron Santiago Moyano por Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla por Agustín Quiroga y Ezequiel Naya por Alan Laprida
  • 87' 2T - Salió Michael Santos por Lucas Varaldo
Amonestados en Central Córdoba (SE):
  • 22' 1T Alejandro Maciel (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 38' 1T Facundo Mansilla (Conducta antideportiva) y 46' 2T Agustín Quiroga (Conducta antideportiva)

Expulsado en Central Córdoba (SE):
  • 43' 1T Juan Pablo Pignani (Roja directa)

Cambios en Newell`s
  • 14' 1T - Salió Bruno Cabrera por Jerónimo Gómez Mattar
  • 66' 2T - Salieron Facundo Guch por David Sotelo y Franco García por Walter Nuñez
  • 84' 2T - Salió Matías Cóccaro por Francisco Scarpeccio
  • 85' 2T - Salió Walter Mazzantti por Luciano Herrera

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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