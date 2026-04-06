Argentinos Juniors venció por 3-2 a Banfield en un duelo lleno de goles

Por la fecha 13 del Apertura, se vivió este lunes un partido de muchos goles y triunfo por 3 a 2 de el Bicho sobre el Taladro. Fue un enfrentamiento animado y disputado en el que el tanteador llegó a estar igualado en 2, con los goles de Nicolás Oroz (14' 1T, de jugada) y de Emiliano Viveros (20' 1T, de jugada) por el lado de Argentinos Juniors, y de David Zalazar (28' 1T) y Mauro Méndez (2' 2T) para Banfield. Cuando parecía que todo terminaría en tablas, Alan Lescano disparó e inclinó la balanza para la escuadra de Nicolás Diez en el minuto 26 del segundo tiempo.

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Un momento destacado del partido fue el gol de Emiliano Viveros en el minuto 20 del primer tiempo. El volante conectó con el balón por la derecha y, desde la puerta del área, dejó sin opción al arquero Facundo Sanguinetti con un potente disparo que entró sobre el palo derecho.

La figura del encuentro fue Alan Lescano. El volante de Argentinos Juniors se destacó frente a Banfield ya que convirtió 1 gol y pateó 2 veces al arco.

Otro de los futbolistas clave en el Semillero del Mundo fue Mauro Méndez. El delantero de Banfield convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco ante Argentinos Juniors.

A los 10 minutos del primer tiempo, el defensor de Argentinos Juniors Kevin Coronel dejó en ridículo con un estupendo caño a Ignacio Abraham, defensor de Banfield.

El entrenador de Argentinos, Nicolás Diez, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Brayan Cortés en el arco; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en la línea defensiva; Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Emiliano Viveros en el medio; y Iván Morales en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Pedro Troglio se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Facundo Sanguinetti bajo los tres palos; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en defensa; David Zalazar, Ignacio Pais Mayan, Lautaro Villegas y Tomás Adoryan en la mitad de cancha; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Pablo Echavarría.

El Bicho visitará a Independiente Riv. (M) en la próxima jornada, mientras que el Taladro visitará a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús. Para el Taladro será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el clásico del Sur.

Cambios en Argentinos Juniors

53' 2T - Salió Hernán López Muñoz por Tomás Molina

58' 2T - Salió Emiliano Viveros por Facundo Jainikoski

82' 2T - Salieron Nicolás Oroz por Lucas Gómez, Iván Morales por Erik Godoy y David Zalazar por Lautaro Gómez

Amonestado en Argentinos Juniors:

2' 2T Francisco Álvarez (Conducta antideportiva)

Cambios en Banfield

45' 2T - Salió Sergio Vittor por Santiago Daniele

77' 2T - Salieron Tomás Adoryan por Lisandro Piñero y Tiziano Perrotta por Federico Anselmo

83' 2T - Salió Lautaro Villegas por Favio Álvarez

Amonestados en Banfield:

42' 1T Sergio Vittor (Conducta antideportiva) y 23' 2T David Zalazar (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)