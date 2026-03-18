miércoles 18 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de marzo de 2026 - 10:18
Liga Profesional

Belgrano vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Racing Club se mide ante Belgrano en Gigante de Alberdi el sábado 21 de marzo a las 22:15 (hora Argentina). El partido será supervisado por Andrés Merlos.

Belgrano vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 22:15 (hora Argentina) el próximo sábado 21 de marzo, Racing Club visita a Belgrano en Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

Lee además
independiente vs talleres: previa, horario y como llegan para la fecha 12 del apertura

Independiente vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
gimnasia visita a atletico tucuman por la fecha 12

Gimnasia visita a Atlético Tucumán por la fecha 12

Así llegan Belgrano y Racing Club

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano llega con resultado de empate, 0-0, ante Talleres. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club llega triunfante luego de ver caer a Estudiantes (RC) con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Racing Club se impuso por 0 a 1.

Racing Club enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el clásico de Avellaneda contra Independiente. El enfrentamiento se jugará el 5 de abril, en el estadio Libertadores de América.

Andrés Merlos es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Gimnasia visita a Atlético Tucumán por la fecha 12

Defensa y Justicia vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Newell`s vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Lo que se lee ahora
Gimnasiade Jujuy cumple 95 años
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años, una historia de fútbol y gloria

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Hallaron una granada y un arsenal de armas en los galpones de la Túpac Katari: un detenido

Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero video
Jujuy.

Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero

Explosión en Alto Comedero.
Jujuy.

Explosión en las Torres de Alto Comedero: investigan qué pasó en uno de los edificios

Paritaria docente en Jujuy: El aumento es insuficiente, dijo Mercedes Sosa tras la reunión video
Gremios.

Paritaria docente en Jujuy: "El aumento es insuficiente", dijo Mercedes Sosa tras la reunión

Nicolás Algañaraz armando cubos video
Jujuy.

El pequeño genio: la historia del jujeño que compite armando cubos mágicos en pocos segundos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel