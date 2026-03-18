Belgrano vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 22:15 (hora Argentina) el próximo sábado 21 de marzo, Racing Club visita a Belgrano en Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

Así llegan Belgrano y Racing Club El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano llega con resultado de empate, 0-0, ante Talleres. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura Racing Club llega triunfante luego de ver caer a Estudiantes (RC) con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Racing Club se impuso por 0 a 1. Racing Club enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el clásico de Avellaneda contra Independiente. El enfrentamiento se jugará el 5 de abril, en el estadio Libertadores de América. Andrés Merlos es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Horario Belgrano y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.