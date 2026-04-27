Bolívar vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Bolívar recibirá a Fluminense, en el marco de la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores, el próximo jueves 30 de abril a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el coloso de Miraflores.

Así llegan Bolívar y Fluminense Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores Bolívar sacó un empate por 1 en su visita a Dep. La Guaira.

Últimos resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores Fluminense viene de perder contra Independiente Riv. (M) por 1 a 2.

Se miden dos equipos de bastante bajo rendimiento, por lo que encontrar una victoria es vital. Fluminense es el colero del grupo, con 1 punto. Bolívar está penúltimo y suma 1 punto. Derlis López López será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Bolívar en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo C - Fecha 4: vs Dep. La Guaira: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Fluminense: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo C - Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Bolívar: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Dep. La Guaira: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Bolívar y Fluminense, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.