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27 de abril de 2026 - 08:59
Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Cusco FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

Independiente Medellín y Cusco FC se miden en el estadio Atanasio Girardot el jueves 30 de abril a las 23:00 (hora Argentina) y Gery Vargas Carreño es el elegido para dirigir el partido.

Independiente Medellín vs Cusco FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, Cusco FC e Independiente Medellín se enfrentan el jueves 30 de abril desde las 23:00 (hora Argentina), en el estadio Atanasio Girardot.

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Así llegan Independiente Medellín y Cusco FC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

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Independiente Medellín no pudo ante Flamengo en el Jornalista Mário Filho.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Copa Libertadores

Cusco FC llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Estudiantes.

Ambos equipos deberán aprovechar el momento y sumar un triunfo para avanzar en la tabla. Cusco FC está en el último lugar y aún no logró conseguir unidades. El Poderoso de la Montaña es el anteúltimo en la zona y sumó 1 unidad.

El encuentro será supervisado por Gery Vargas Carreño, el juez encargado.


Fechas y rivales de Independiente Medellín en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 4: vs Estudiantes: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Independiente Medellín y Cusco FC, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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