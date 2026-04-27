Independiente Medellín vs Cusco FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

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Por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, Cusco FC e Independiente Medellín se enfrentan el jueves 30 de abril desde las 23:00 (hora Argentina), en el estadio Atanasio Girardot.

Así llegan Independiente Medellín y Cusco FC Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores Independiente Medellín no pudo ante Flamengo en el Jornalista Mário Filho.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Copa Libertadores Cusco FC llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Estudiantes.

Ambos equipos deberán aprovechar el momento y sumar un triunfo para avanzar en la tabla. Cusco FC está en el último lugar y aún no logró conseguir unidades. El Poderoso de la Montaña es el anteúltimo en la zona y sumó 1 unidad. El encuentro será supervisado por Gery Vargas Carreño, el juez encargado.

Fechas y rivales de Independiente Medellín en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo A - Fecha 4: vs Estudiantes: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Independiente Medellín y Cusco FC, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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