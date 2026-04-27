Corinthians vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores

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El duelo entre Corinthians y Peñarol correspondiente a la fecha 3 del grupo E se disputará en Arena Corinthians desde las 21:00 (hora Argentina), el jueves 30 de abril.

Así llegan Corinthians y Peñarol Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores Corinthians venció 2-0 a Santa Fe en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores A Peñarol no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Platense.

Corinthians cuenta con 6 puntos, 4 goles y es el líder del Grupo E. Entretanto, Peñarol ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 1 y anotó 2 goles. El juez seleccionado para supervisar el partido es Cristián Garay Reyes.

Fechas y rivales de Corinthians en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo E - Fecha 4: vs Santa Fe: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Peñarol en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo E - Fecha 4: vs Platense: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Corinthians: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Corinthians y Peñarol, según país Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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