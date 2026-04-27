Corinthians vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores

El duelo entre Corinthians y Peñarol correspondiente a la fecha 3 del grupo E se disputará en Arena Corinthians desde las 21:00 (hora Argentina), el jueves 30 de abril.
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El duelo entre Corinthians y Peñarol correspondiente a la fecha 3 del grupo E se disputará en Arena Corinthians desde las 21:00 (hora Argentina), el jueves 30 de abril.
Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.
Corinthians venció 2-0 a Santa Fe en su encuentro anterior.
A Peñarol no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Platense.
Corinthians cuenta con 6 puntos, 4 goles y es el líder del Grupo E. Entretanto, Peñarol ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 1 y anotó 2 goles.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Cristián Garay Reyes.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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