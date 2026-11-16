Brad Pitt prepara una nueva película con Apple tras el éxito de "F1"

Brad Pitt tiene en marcha distintas producciones y una de ellas es Connector , un largometraje que estará bajo la dirección de Darius Marder y contará con el respaldo de Apple Original Films . Este proyecto representará un nuevo trabajo conjunto entre el actor y la compañía, luego del éxito de F1: La película.

Esta última producción alcanzó una recaudación mundial de 634,1 millones de dólares . Apple se quedó con los derechos del filme, en el que Brad Pitt ocupará el doble rol de actor principal y productor . El libreto estará a cargo de Marder y su hermana, Nina Marder , quienes también participarán en el desarrollo de la película junto a Pitt mediante la compañía Plan B .

La historia de Connector estará ambientada en el Nueva York de los años setenta . Pitt dará vida a un obrero especializado en estructuras de hierro , que trabaja en las alturas de una ciudad atravesada por importantes construcciones y una intensa actividad fabril.

El protagonista alcanzará notoriedad dentro del sector obrero, mientras la historia mostrará cómo debe lidiar con circunstancias y poderes que escapan a sus posibilidades de control.

Apple estará al frente del proyecto en calidad de estudio cinematográfico. Esta alianza refuerza el vínculo de la empresa con Pitt y su productora Plan B, después de la experiencia compartida en F1: La película.

Hasta el momento, no se comunicaron cuándo comenzarán las filmaciones, cuál será la fecha de lanzamiento ni quiénes acompañarán a Pitt en el elenco. Además, permanecen sin conocerse más precisiones acerca del personaje que interpretará el actor y de los poderes o circunstancias a los que deberá hacer frente durante la historia.

El anuncio de Connector llega luego del trabajo conjunto entre Pitt y Apple en F1: La película, un proyecto que funciona como precedente más reciente de esta nueva colaboración entre el intérprete, su compañía productora y el estudio.

En F1: La película, Brad Pitt protagonizó un largometraje situado en el universo de la máxima categoría del automovilismo. Su nuevo proyecto junto a Apple, Connector, dejará atrás las pistas de competición para trasladar la acción a la Nueva York de los años setenta, donde la historia girará en torno a un trabajador de la industria siderúrgica.

El compromiso de Pitt con la producción irá más allá de ponerse frente a cámara. A través de su empresa Plan B, también estará a cargo de producir la cinta junto a Darius y Nina Marder.

La alianza entre Brad Pitt y Apple

Con Connector, Plan B y Apple sumarán su tercer trabajo en conjunto. Los proyectos anteriores fueron F1 y The Waffle House Index, una producción presentada hace poco que contará con Inde Navarrette en el rol principal.

Darius Marder hizo su primera película como director con Sound of Metal, que llegó a los cines en 2019 y tuvo a Riz Ahmed como protagonista. La trama se enfocó en un músico que tocaba la batería y comenzaba a quedarse sin audición.

La producción recibió seis candidaturas a los premios Oscar y se llevó dos galardones: uno en la categoría de sonido y el otro por montaje.

Connector marcará el regreso de Marder a la dirección cinematográfica tras su trabajo en Sound of Metal. Además, el realizador participó en la escritura del guion de Cruces de caminos, el drama dirigido por Derek Cianfrance que tiene a Ryan Gosling como figura central.

Brad Pitt formó parte de En el corazón de la bestia. También retomará el papel de Cliff Booth, el personaje que interpretó en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, para la película Las nuevas desventuras de Cliff Booth. El largometraje fue realizado bajo la dirección de David Fincher para Netflix.

Durante este año, Brad Pitt formó parte de En el corazón de la bestia. También retomará el papel de Cliff Booth, el personaje que interpretó en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, para la película Las nuevas desventuras de Cliff Booth. El largometraje fue realizado bajo la dirección de David Fincher para Netflix.