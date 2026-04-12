Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Alto Comedero

Joven buscada en Jujuy.

El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó la búsqueda de Xiomara Berenice Larisa Alberto, una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde el 11 de abril de 2026.

Según detallaron, la denuncia fue radicada el 12 de abril y la joven tiene domicilio en el sector de las 150 Hectáreas, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

De acuerdo a la descripción oficial, Xiomara es de contextura física delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,60 metros, y tiene cabello largo, lacio y de color negro. Al momento de su desaparición vestía una campera deportiva negra, pantalón negro ancho y zapatillas blancas.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

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