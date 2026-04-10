Tensión en una escuela: un nene llevó un cuchillo y generó alarma entre los padres

Se vivieron escenas de gran tensión en una escuela de Embarcación , luego de que un alumno de apenas 10 años ingresara al aula con un cuchillo y amenazara a sus compañeros y a la docente . El episodio ocurrió el jueves por la mañana en la escuela Fray Francisco Victoria , en el marco de una jornada escolar habitual que terminó completamente alterada.

De acuerdo con el testimonio de los padres , la maestra logró intervenir a tiempo y quitarle el arma blanca al estudiante, aunque previamente también habría sido intimidada por el menor, quien le habría manifestado que podía atacarla con el cuchillo.

La inquietud entre las familias va en aumento, ya que sostienen que los episodios de conducta agresiva por parte del menor no serían hechos aislados.

El año pasado habría ingresado a la escuela con un arma de aire comprimido .

. Registra antecedentes de agresiones hacia otros alumnos.

hacia otros alumnos. Se habrían detectado episodios de violencia dentro del aula.

La preocupación crece porque, según denunciaron las familias, el comportamiento violento del niño no es nuevo.

En una entrevista exclusiva con colegas de UVS CANAL 10, los padres hablaron al salir del establecimiento educativo y expresaron lo siguiente: "No se le va a permitir el acceso al colegio al niño, desde Fiscalía confirmaron. Recién ahora se enteraron cómo fue. Lo que ocurrió fue que el niño ingresó con un cuchillo y amenazó a sus compañeros en plena clase. También a la maestra. No es la primera vez que pasa, el nene tiene 10 años y tiene mal comportamiento. En el colegio no se activó ningún protocolo, no lo quieren echar porque dicen que es una escuela inclusiva".

También señalaron: "Este chico viene con mal comportamiento hace 3 años, es un nene violento, escupe y maltrata a sus compañeros. Desde la institución no hacen nada. Sí lastimó a algunos compañeros con un cuchillo. También este nene roba, desvalijó la cocina".

Un alumno de 5° grado llevó un cuchillo a la escuela en Embarcación.

Padres en alerta

Luego de lo sucedido, varios padres resolvieron adoptar una medida extrema y no enviar a sus hijos a clases, priorizando la seguridad de los estudiantes. “Los padres decidimos no mandar a nuestros hijos a la escuela por seguridad de ellos”, expresaron.

Además, denunciaron que ya existían antecedentes de episodios violentos dentro del ámbito escolar: “Se agarró a pelear con mi hijo, lo lastimó y le golpeó la cabeza contra la pared, y mi nene se defendió. Nosotros hablamos con la directora, pero ella tenía miedo de decirle algo por si el nene traía algo”. En este contexto, los familiares reclaman la intervención inmediata de la Justicia, la Fiscalía y los organismos de protección de menores.