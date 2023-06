Callejero Fino, sobre su carrera: "Mis canciones me van a hacer vivir por siempre"

“Yo siempre me tengo fe. Si no confiás en vos, ¿quién va a confiar? Te tenés que agarrar y decirte: ‘Yo puedo’. Eso hace que la familia también crea. Este año es algo que va a pasar una sola vez, ya que mi slogan es el 723: estamos en el año 23 y se viene el mes 7″, afirma el creador de "Le doy Perreo" con una determinación inquebrantable.

Con esa seguridad, subirá al escenario el 2 de julio, una fecha que lo llena de ansias. Además, este mes lanzará el primer álbum de RKT de la historia, un hito para el género. Serán 12 canciones y contará con la participación de destacados representantes del RKT, aunque hasta ahora solo se ha revelado a Neo Pistea. Todo este panorama es el resultado de su temperamento, que comenzó a forjarse hace nueve años a raíz de decepciones y frustración al ver que sus temas no “explotaban”.

Callejero hizo todo lo posible por obtener más seguidores y darse a conocer: publicar videos de sus canciones en Facebook, realizar transmisiones en vivo o participar en competencias de videojuegos.

Una y otra vez, Callejero se negaba a rendirse. “Siempre pensaba que la iba a pegar. Con cada tema que hacía, pensaba: ‘Bueno, este tema que viene la va a partir’, y no salía, che. ‘Y bueno, este tema que viene’, y nunca salía. Después lo mismo en YouTube. Así pasaron muchísimos años, fueron noches de meterme al estudio y decir: ‘Qué buen tema, este va a explotar’, y no pasaba. Hasta que hubo uno que no le tenía tanta fe, lo saqué por sacar y explotó. Me di cuenta que no era cuestión de aflojar, iba a pasar en su momento, pero siempre metiéndole con las mismas ganas e intensidad”, expresó.

Esa confianza y autoestima florecieron gracias a su madre, quien siempre lo apoyó para levantarse en cada dificultad. “La segunda persona que tiene más fe en mí es mi mamá, es la que me baja los pies a la tierra. Ella tiene otra visión. Igual que mi mujer, ellas dos son las que siempre están atrás mío”, señala.

A pesar del cansancio y la ansiedad, todo valió la pena, especialmente cuando todo eso desaparece al llegar a casa. Ahí, deja atrás el papel de cantante y se convierte en Simón Nattanael Alvarenga. “Tengo una familia, tengo un hijo, tengo que llegar y seguir jugando en casa”, apunta.

En una parte de la nota, Callejero Fino se refirió a la opinión de su hijo acerca de su música. Afirma que el menor lo escucha a él y a sus colegas. Ante esto, el artista señaló que no hay nada más hermoso que ver cómo a su hijo le gusta lo que él canta. Incluso lo involucra en el estudio, donde escucha las nuevas canciones y le dice que le parecen geniales.

Además, mencionó que su hijo muestra interés en aprender a tocar la batería, el teclado u otro instrumento musical. Parece que tiene inclinación hacia la música, ya que cuando lo graban, quiere subirse al micrófono. El artista dijo que si a su hijo le gusta, él lo apoyará en lo que decida, pero si se convierte en músico, sería algo positivo.

En el diálogo, se habló también sobre la confianza del personaje en el ámbito musical. Anteriormente, aseguró tener miedo de ser olvidado, pero ahora cree que no será así, ya que tiene muchas canciones que serán escuchadas por siempre. Considera que sus canciones le permitirán vivir eternamente, ya que cada vez que lo extrañen, podrán escuchar su música.

Luego se mencionó en la nota la posibilidad de que estas canciones aparezcan incluidas en su nuevo disco. Indicó que el proceso de grabación fue en un campo, específicamente en Villa La Angostura. Callejero Fino trabajó junto al DJ Alan Gómez durante diez días en una cabaña para completar el disco de RKT.

El personaje confiesa sentir una gran presión en ese momento, ya que el resultado debía ser exitoso y no podían hacer algo mediocre. Aunque algunos podrían pensar que solo se trataba de reunir canciones, el proceso fue mucho más complejo y exigente.

A su vez, habló sobre qué es el RKT para él: "El RKT para mí es la música que le gusta a la vagancia. ¿A qué me refiero con esto? A toda esa gente que le gusta disfrutar, bailar, joder, geder. A todo el mundo nos gusta y el RKT te da eso a su estilo. El RKT tiene el suyo propio y no podés escuchar un RKT y no bailar", aseguró.

El protagonista también se refirió a la exposición y a lo que le sucedió a su colega, La Joaqui: "Pasa que no solamente es La Joaqui: ella es mamá, tiene familia y tendrá sus cosas, todo eso te puede llevar a tener estrés, a sentirte mal. Cada uno tendrá sus motivos, pero ella está bien. Está mejor. Yo hoy, te decía, tengo sueño y también tengo familia, tengo un hijo, no puedo solamente llegar y decir: “Estoy cansado”, e irme a dormir. A la Coaji la conozco desde hace un montón: ella iba a mi casa desde que yo tenía la pulsera (de su prisión domicilaria), la conozco hace rato".

Finalmente, abordó el tema de la relación entre los exponentes del RKT. Sobre esto, Callejero Fino dijo que tienen una conexión fuerte entre ellos. Colaboran y se conocen mutuamente. Sin embargo, el cantante expresó que si alguien de otro género musical llega al barrio y tienen una conversación para conocerse, intercambiar ideas y proyectos, podrían trabajar juntos en un estudio de manera tranquila. Sin embargo, si alguien llega simplemente con la propuesta de hacer una canción sin una conexión previa, no le resulta divertido ni tiene sentido para él.