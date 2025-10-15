miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 08:33
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

El clima en Jujuy va a cambiar durante los próximos días ya que el Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla por tormentas fuertes.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia

Después de varios días de calor intenso y cielos despejados, el clima en Jujuy comenzará a cambiar en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca gran parte del territorio provincial para el jueves 16 y viernes 17 de octubre, con probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica.

alerta amarilla .jpg

Zonas alcanzadas por la alerta

La advertencia meteorológica rige para distintas regiones:

  • Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se prevé un cambio de tiempo desde la tarde del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas.

  • El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Tilcara, también se encuentran bajo el mismo nivel de alerta, especialmente hacia la noche del jueves y durante el viernes.

El nivel amarillo indica que el fenómeno puede tener impactos locales, por lo que se recomienda informarse y tomar precauciones ante la posible caída de granizo, ráfagas intensas de viento y acumulación de agua en cortos períodos.

Pronóstico por días

Según el reporte oficial del SMN, el jueves se presentará mayormente nublado, con temperaturas máximas de 34 °C en San Salvador de Jujuy y condiciones de tormentas aisladas durante la tarde, que podrían intensificarse en la noche.

Para el viernes, el descenso térmico será notorio: las máximas no superarán los 27 °C, con lluvias y tormentas fuertes previstas tanto en la madrugada como en la tarde-noche, y una probabilidad de precipitación entre el 40 % y el 70 %.

Recomendaciones ante el alerta

Las autoridades meteorológicas sugieren:

  • Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas.

  • No refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Defensa Civil.

  • Revisar el estado de desagües y techos para prevenir anegamientos.

Fin de semana con mejora

Hacia el sábado, se espera una mejoría de las condiciones meteorológicas, con descenso de temperatura —máxima prevista de 21 °C— y cielo parcialmente nublado. El domingo continuaría con tiempo estable y temperaturas templadas, marcando el regreso a un clima más típico de la primavera jujeña.

