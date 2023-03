Candidata a diputada sorteó un show erótico y generó polémica

La polémica se dispersó por Rosario de Lerma, un pueblo que se encuentra a 30 kilómetros de Salta capital. “¡Sorpresa por el Día de la Mujer, gratuita!”, manifestó Galleguillos en una publicación desde su cuenta de Facebook.

Las bases y condiciones las detalló en la misma publicación. “A pedido de las chicas: si te vas a juntar este finde y querés pasar una divertida noche entre amigas, no te pierdas ésta oportunidad. “Juancho” es Mister Universo Venezuela y puede estar en tu casa (grupos a partir de 10 chicas o más). Te brindará un gran show y muchos regalitos. Requisitos: ser mayor de edad. Válido para el Departamento de Rosario de Lerma”, afirmó la invitación.

Se brindó un número de teléfono para que los interesados pudieran inscribirse en este concurso organizado por Griselda Galleguillos. Después de que se anunciaron las ganadoras, la candidata del Frente Avancemos visitó personalmente la casa de cada una de ellas, donde fueron recibidas con música, luces y decoración festiva.

Al arribar en compañía del stripper disfrazado, indicó cómo era la dinámica. “Sugerí hacer una actividad recreativa, contratar un bailarín para hacer un show y hacerle un regalo a todas las mujeres presentes”, le profundizó a colegas del noticiero Telenoche.

No obstante, puntualizó que por el sorteo ha sido objeto de una gran cantidad de críticas. “Es muy importante escuchar la voz de la gente, pero me llamó mucho la atención que personas de mi propio género me insulten”, dijo. “Me dijeron desde prostituta a que soy una impresentable, que no sirvo, que debería no existir. Cosas muy duras”, lamentó.

Frente esto, indicó que consistitó de una actividad recreativa para el momento. “Esto no es suficiente para un voto”, destacó y añadió que muchos vecinos la quisieron denunciar por “incitar al erotismo y a la sexualidad”.

En medio de la noche salteña, la candidata se dirigió con unas palabras a las mujeres que formaban parte de los shows. “Algunos me decían: Griselda, por qué no sorteas cursitos a las chicas para que laven los platos, que limpien la casa, que hagan cosas para el hogar; pero yo quiero decirles que las mujeres tenemos el derecho de disfrutar, de pasarla bien, sobre todo por soportar aquellas que tienen a su marido en casa”, comentó entre risas.

“No sé para qué esta postulada, pero tiene toda la onda”, aseguró una de las ganadoras, quien a su vez manifestó que la votaría. Otra, sin embargo, señaló: “Con un premio o un baile como el de hoy no me tiene comprada”.

Galleguillos, que fue concejal durante tres gestiones distintas se defendió. “Siempre cumplí mi función, lo hice a pedido de las chicas y estoy dando la cara como lo hice siempre”.