Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy: dónde será este jueves

La campaña de castración de mascotas sigue este jueves en distintos barrios de San Salvador de Jujuy, con la novedad de que los turnos otorgados para este jueves 25, que serán 150 en total, serán totalmente gratuitos para quienes cumplan con los requisitos.

Dónde se darán turnos Centro Modelo 1 de Santa Rosa: 45 turnos Centro Modelo 2 de Alto Comedero: 45 turnos 18 Hectáreas: 15 turnos 14 Hectáreas: 15 turnos CPV “General Arias” del barrio Kennedy: 30 turnos Los requisitos para la castración La directora de Zoonosis, Jimena Sáez, explicó que “la gente tiene que ir a los distintos centros que tenemos en el Municipio con los mismos requisitos: certificado de vacunación antirrábica vigente, y que las mascotas sean mayores a 6 meses y menores a 8 años de edad”.

Los interesados en aprovechar la campaña municipal, pueden visitar la página oficial de la Municipalidad www.sansalvadordejujuy.gob.ar para verificar los días y en qué lugar específicamente se realizará la vacunación y la campaña de castración.

¿Qué es la castración de mascotas? La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida, además de tener múltiples beneficios para su salud. En las hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia, además de prevenir enfermedades del útero y de transmisión sexual y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.

