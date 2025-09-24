miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 16:24
Campaña.

Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy: dónde será este jueves

Este jueves se hará una nueva jornada de campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy

Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy

La campaña de castración de mascotas sigue este jueves en distintos barrios de San Salvador de Jujuy, con la novedad de que los turnos otorgados para este jueves 25, que serán 150 en total, serán totalmente gratuitos para quienes cumplan con los requisitos.

Dónde se darán turnos

Centro Modelo 1 de Santa Rosa: 45 turnos

Centro Modelo 2 de Alto Comedero: 45 turnos

18 Hectáreas: 15 turnos

14 Hectáreas: 15 turnos

CPV “General Arias” del barrio Kennedy: 30 turnos

Los requisitos para la castración

La directora de Zoonosis, Jimena Sáez, explicó que “la gente tiene que ir a los distintos centros que tenemos en el Municipio con los mismos requisitos: certificado de vacunación antirrábica vigente, y que las mascotas sean mayores a 6 meses y menores a 8 años de edad”.

En lo que va del 2025 ya se hicieron 15 mil castraciones en San Salvador de Jujuy
Castraci&oacute;n de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy

Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy

¿Qué es la castración de mascotas?

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida, además de tener múltiples beneficios para su salud.

En las hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia, además de prevenir enfermedades del útero y de transmisión sexual y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.

