Catherine Fulop se cayó en el recital de Erreway: "Hice un papelón"

Lo que prometía ser una noche de nostalgia y reencuentro con Erreway se transformó en un momento de preocupación. Catherine Fulop, invitada especial del espectáculo, sufrió una caída desde el escenario durante la función en el Movistar Arena.
El accidente ocurrió cuando la actriz venezolana, recordada por su papel de Sonia Rey en Rebelde Way, intentaba desplazarse en medio de un diálogo con Camila Bordonaba. Al engancharse su taco en un escalón, perdió el equilibrio y cayó al vacío, arrastrando un televisor ubicado en el borde del escenario.
La reacción inmediata de su compañera y del público reflejó el susto del momento. Desde el piso, y micrófono en mano, Fulop intentó quitar dramatismo con una frase que alivió al auditorio: “¡Por suerte estoy viva!”. Poco después logró reincorporarse sin asistencia médica visible.
El show continuó con normalidad y, minutos más tarde, Fulop regresó al escenario acompañada por sus compañeros, sumando humor a la escena. La complicidad con Bordonaba y las risas compartidas ayudaron a distender la tensión inicial.
El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales gracias a los videos grabados por fanáticos que asistieron al espectáculo. Allí se la ve reincorporarse lentamente y sonreír, pese al golpe.
Tras el show, Fulop utilizó sus redes para hablar directamente con sus seguidores. “Les juro que estoy bien, no me pasó nada. Hice un papelón, encima los preocupé a todos. Caí como en cámara lenta, pero estoy entera”, explicó con humor en un video publicado en Instagram.
La caída no opacó el clima emotivo del show, que en otras funciones tuvo incluso la participación especial de Cris Morena. Sin embargo, la imagen de Catherine Fulop y su rápida recuperación quedó como uno de los momentos más comentados de la noche.
