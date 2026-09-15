Central Córdoba (SE) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

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El duelo correspondiente a la fecha 10 del Clausura se jugará el próximo viernes 18 de septiembre a las 18:00 (hora Argentina).

Así llegan Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura Central Córdoba (SE) no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Boca Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Gimnasia (Mendoza). En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Dep. Riestra: 5 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs San Lorenzo: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Horario Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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