Central Córdoba (SE) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 10 del Clausura se jugará el próximo viernes 18 de septiembre a las 18:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 10 del Clausura se jugará el próximo viernes 18 de septiembre a las 18:00 (hora Argentina).
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Central Córdoba (SE) no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Boca Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 7.
Defensa y Justicia llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Gimnasia (Mendoza). En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 3.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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