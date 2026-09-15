Racing Club vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Racing Club y Sarmiento se disputará el próximo viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Cilindro.

Así llegan Racing Club y Sarmiento Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club busca levantarse de su derrota ante Huracán en el Tomás A. Ducó. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura El anterior partido disputado entre Sarmiento finalizó en empate por 1-1 ante Belgrano. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 8 goles y le han marcado 5.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 0-0.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs River Plate: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario Racing Club y Sarmiento, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.