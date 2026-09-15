Racing Club vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

El juego entre Racing Club y Sarmiento se disputará el próximo viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Cilindro.
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El juego entre Racing Club y Sarmiento se disputará el próximo viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Cilindro.
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Racing Club busca levantarse de su derrota ante Huracán en el Tomás A. Ducó. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.
El anterior partido disputado entre Sarmiento finalizó en empate por 1-1 ante Belgrano. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 8 goles y le han marcado 5.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 0-0.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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