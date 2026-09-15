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15 de septiembre de 2026 - 10:04
Liga Profesional

Racing Club vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

Racing Club y Sarmiento se enfrentan en el Cilindro. El duelo se jugará el viernes 18 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina).

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Racing Club vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Racing Club y Sarmiento se disputará el próximo viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Cilindro.

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Así llegan Racing Club y Sarmiento

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club busca levantarse de su derrota ante Huracán en el Tomás A. Ducó. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Sarmiento finalizó en empate por 1-1 ante Belgrano. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 8 goles y le han marcado 5.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 0-0.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs River Plate: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y Sarmiento, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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