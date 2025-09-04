Central Norte vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional

Por la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional, Agropecuario Argentino y Central Norte se enfrentan el domingo 7 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Padre Ernesto Martearena.
Así llegan Central Norte y Agropecuario Argentino
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional
Central Norte no pudo ante Gimnasia (J) en el 23 de Agosto. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 2 goles y logró anotar 1 a sus rivales.
Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional
Agropecuario Argentino venció 3-1 a Almirante Brown en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Agropecuario Argentino sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
El encuentro será supervisado por Carlos Córdoba, el juez encargado.
Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 33: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Norte y Agropecuario Argentino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.