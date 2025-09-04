Central Norte vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional, Agropecuario Argentino y Central Norte se enfrentan el domingo 7 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Así llegan Central Norte y Agropecuario Argentino El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional Central Norte no pudo ante Gimnasia (J) en el 23 de Agosto. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 2 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional Agropecuario Argentino venció 3-1 a Almirante Brown en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Agropecuario Argentino sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0. El encuentro será supervisado por Carlos Córdoba, el juez encargado.

Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar Horario Central Norte y Agropecuario Argentino, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

