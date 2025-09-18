Central Norte vs Chacarita: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Chacarita visita a Central Norte en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Central Norte y Chacarita Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional Central Norte fue derrotado en el Osvaldo Baletto frente a San Telmo por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional Chacarita llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Almirante Brown. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 3 tantos y sus oponentes le han convertido 4 en esos partidos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chacarita se quedó con la victoria por 4 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Yamil Possi.

Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 33: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar Horario Central Norte y Chacarita, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

