miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 08:15
B Nacional

Central Norte vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

En la previa de Central Norte vs Gimnasia (Mendoza), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 23 de agosto en el estadio la Bombonera Cuerva. El árbitro designado será Gonzalo Pereira.

Central Norte vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 23 de agosto, Gimnasia (Mendoza) visita a Central Norte en el estadio la Bombonera Cuerva, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Central Norte y Gimnasia (Mendoza)

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional

Central Norte viene de empatar ante Nueva Chicago por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (Mendoza) viene de vencer a Almirante Brown en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 7 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (Mendoza) se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Gonzalo Pereira.


Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 20: vs Dep. Morón: 27 de agosto - 21:10 (hora Argentina)
  • Zona B - Fecha 29: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Norte y Gimnasia (Mendoza), según país

