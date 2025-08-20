Central Norte vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 23 de agosto, Gimnasia (Mendoza) visita a Central Norte en el estadio la Bombonera Cuerva, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Central Norte y Gimnasia (Mendoza) La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional Central Norte viene de empatar ante Nueva Chicago por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (Mendoza) viene de vencer a Almirante Brown en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 7 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (Mendoza) se quedó con la victoria por 1 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Gonzalo Pereira.

Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 20: vs Dep. Morón: 27 de agosto - 21:10 (hora Argentina)

Zona B - Fecha 29: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar Horario Central Norte y Gimnasia (Mendoza), según país © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

