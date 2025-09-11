Chacarita vs Almirante Brown: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Chacarita recibirá a Almirante Brown, en el marco de la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Chacarita Juniors.

Así llegan Chacarita y Almirante Brown El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional Chacarita sacó un empate por 0 en su visita a Chaco For Ever. En los recientes 4 juegos de la temporada actual, terminó igualando con su rival. Convirtió 3 goles y registró una cifra de 3 tantos en contra.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional Almirante Brown viene de derrotar a San Telmo con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 3 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Chacarita con un marcador de 1-3. Bryan Ferreyra será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar Horario Chacarita y Almirante Brown, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

