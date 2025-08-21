Chaco For Ever vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Agropecuario Argentino y Chaco For Ever se enfrentarán en el estadio Ciudad de La Banda el próximo domingo 24 de agosto desde las 16:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Chaco For Ever y Agropecuario Argentino Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional Chaco For Ever viene de caer por 0 a 2 frente a Gimnasia (J). Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional Agropecuario Argentino viene de un triunfo 2 a 1 frente a Mitre (SE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 6 en su arco.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Agropecuario Argentino se llevó la victoria por 2 a 0. Álvaro Carranza fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Chaco For Ever en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar Horario Chaco For Ever y Agropecuario Argentino, según país Argentina: 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







