Chaco For Ever vs Chacarita: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo entre Chaco For Ever y Chacarita correspondiente a la fecha 30 de la zona B se disputará en el estadio Juan Alberto García desde las 19:00 (hora Argentina), el domingo 7 de septiembre.

Así llegan Chaco For Ever y Chacarita El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional Chaco For Ever venció 2-0 a San Telmo en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional En la jornada anterior, Chacarita igualó 2-2 el juego frente a Mitre (SE). Con un historial irregular (1 derrota y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Chaco For Ever. El juez seleccionado para supervisar el partido es Fabrizio Llobet.

Fechas y rivales de Chaco For Ever en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar Horario Chaco For Ever y Chacarita, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

