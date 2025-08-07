Chaco For Ever vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Chaco For Ever y Gimnasia (Mendoza) correspondiente a la fecha 26 de la zona B se disputará en el estadio Juan Alberto García desde las 16:30 (hora Argentina), el domingo 10 de agosto.

Así llegan Chaco For Ever y Gimnasia (Mendoza) Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional Chaco For Ever venció 1-0 a Central Norte en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (Mendoza) venció en casa a Mitre (SE) por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 1 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Gimnasia (Mendoza). El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Macheroni.

Fechas y rivales de Chaco For Ever en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 26: vs Chaco For Ever: 10 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Zona B - Fecha 27: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar Horario Chaco For Ever y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina: 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

