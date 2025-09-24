Charlotte FC vs CF Montréal: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Charlotte FC y CF Montréal correspondiente a la semana 30 se disputará en el Bank of America Stadium desde las 20:30 (hora Argentina), el sábado 27 de septiembre.

Así llegan Charlotte FC y CF Montréal En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS Charlotte FC buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a New York City FC. Con 4 partidos ganados en las últimas jornadas, la fecha previa tuvo una derrota. En esos cotejos, le han hecho 3 goles y ha marcado 7.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS A CF Montréal no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante New York Red Bulls. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Charlotte FC.

Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs DC United: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Philadelphia Union: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Nashville SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs FC Cincinnati: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Charlotte FC y CF Montréal, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







