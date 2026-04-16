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16 de abril de 2026 - 13:44
Salud.

Chikungunya en Jujuy: ya confirmaron 63 casos y piden intensificar la prevención

Aguas Calientes, San Pedro y Perico concentran la mayor cantidad de casos de chikungunya en Jujuy y un paciente pediátrico permanece internado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Frente a este escenario, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de sostener las acciones preventivas, especialmente el descacharrado, ya que esta medida permite eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de chikungunya, dengue y zika.

Desde la cartera sanitaria detallaron que todos los cuadros confirmados cuentan con seguimiento médico permanente, tanto de los pacientes como de sus grupos familiares o convivientes. Además, indicaron que hasta el momento los casos presentan manifestaciones leves a moderadas y evolución favorable.

Un paciente pediátrico sigue internado

El informe oficial señaló también que la única internación por chikungunya en la provincia corresponde a un paciente en edad pediátrica, quien permanece en condición general estable.

Mientras tanto, continúa la vigilancia epidemiológica para detectar nuevos contagios y avanzar con el monitoreo de los casos probables.

La recomendación central sigue siendo mantener limpios los hogares y patios, retirando recipientes en desuso que puedan acumular agua, ya que allí se desarrolla el mosquito vector.

Cuáles son las localidades con más casos de chikungunya

Según el último reporte epidemiológico, Aguas Calientes es la localidad con mayor cantidad de casos confirmados, con 29 en total. Le siguen San Pedro con 15 y Perico con 7.

La distribución actual de los casos confirmados de chikungunya en Jujuy

  • Aguas Calientes: 29 casos
  • San Pedro: 15 casos
  • Perico: 7 casos
  • Caimancito: 5 casos
  • San Salvador de Jujuy: 4 casos
  • Libertador General San Martín: 1 caso
  • Yuto: 1 caso
  • Pampa Blanca: 1 caso
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Prevención: qué recomienda Salud

Frente a este panorama, Salud insiste en sostener medidas básicas para evitar nuevos contagios. Entre las recomendaciones principales figuran eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios y jardines limpios, usar repelente —sobre todo al amanecer y al atardecer— y consultar de inmediato ante fiebre o síntomas compatibles.

En paralelo, la provincia también mantiene monitoreo activo sobre los virus respiratorios, con casos confirmados de COVID-19 e Influenza A H3N2, mientras se esperan resultados para completar la identificación de otros cuadros.

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