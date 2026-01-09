Chocaron y derribaron un poste en La Quiaca: varios barrios quedaron sin luz

Una amplia zona de la ciudad deLa Quiaca quedó sin servicio eléctrico este viernes 9 de enero, luego de la rotura y caída de un poste de Media Tensión. Según informó EJESA, el daño habría sido causado por la colisión de un vehículo de un tercero, lo que generó la interrupción inmediata del suministro.
Desde que se tomó conocimiento del incidente, las cuadrillas técnicas de EJESA trabajan en la reposición del poste y los conductores dañados. La empresa explicó que estas tareas son complejas, ya que involucran infraestructura de Media Tensión y deben realizarse siguiendo protocolos estrictos de seguridad.
“Se está trabajando para normalizar el servicio en el menor tiempo posible”, indicaron desde la compañía, que remarcó que las maniobras requieren intervenciones operativas de precisión.
Recomendaciones a la comunidad
EJESA solicitó a los vecinos evitar acercarse a la zona donde se encuentra la infraestructura dañada y no manipular cables u otros elementos eléctricos en la vía pública. Ante cualquier situación de riesgo, pidieron comunicarse de inmediato a los canales habituales de atención.