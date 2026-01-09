Chocaron y derribaron un poste en La Quiaca: varios barrios quedaron sin luz

Una amplia zona de la ciudad de La Quiaca quedó sin servicio eléctrico este viernes 9 de enero, luego de la rotura y caída de un poste de Media Tensión. Según informó EJESA, el daño habría sido causado por la colisión de un vehículo de un tercero, lo que generó la interrupción inmediata del suministro.

Barrios que se quedaron sin luz en La Quiaca Los sectores afectados de La Quiaca son:

Santa Clara

9 de Julio

Alberdi

Belgrano

Luján

Belén

Hipólito Yrigoyen

Usina

Santiago del Estero

Agua de los Andes poste chocado la quiaca luz (1) Trabajos para restablecer el servicio Desde que se tomó conocimiento del incidente, las cuadrillas técnicas de EJESA trabajan en la reposición del poste y los conductores dañados. La empresa explicó que estas tareas son complejas, ya que involucran infraestructura de Media Tensión y deben realizarse siguiendo protocolos estrictos de seguridad.

“Se está trabajando para normalizar el servicio en el menor tiempo posible”, indicaron desde la compañía, que remarcó que las maniobras requieren intervenciones operativas de precisión.

Recomendaciones a la comunidad EJESA solicitó a los vecinos evitar acercarse a la zona donde se encuentra la infraestructura dañada y no manipular cables u otros elementos eléctricos en la vía pública. Ante cualquier situación de riesgo, pidieron comunicarse de inmediato a los canales habituales de atención.

