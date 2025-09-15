Club Brugge vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

El próximo jueves 18 de septiembre, a partir de las 13:45 (hora Argentina), Mónaco visita a Club Brugge en el estadio Jan Breydel, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2018-2019, y Club Brugge se quedó con la victoria por 0 a 4.

