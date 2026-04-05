El argentino Mariano Navone hizo historia en Bucarest y levantó su primer título ATP

Se consagró campeón tras dos finales perdidas.

Mariano Navone escribió este domingo una de las páginas más importantes de su carrera al consagrarse campeón en Bucarest y conquistar, por primera vez, un título ATP. El argentino superó al español Daniel Mérida en una final muy disputada, que se resolvió en tres sets y se extendió durante casi dos horas y media.

El triunfo fue por 6-2, 4-6 y 7-5, en un partido en el que Navone mostró solidez en los momentos clave y resistencia física para sostener el ritmo hasta el cierre. Del otro lado, Mérida acumuló una gran cantidad de errores no forzados, un dato que terminó pesando en el desenlace de la definición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040784414787932317&partner=&hide_thread=false ¡¡CLARO QUE SI, NAVE!! Mariano Navone sumó su primer título ATP por coronarse campeón en Bucarest luego de imponerse ante Daniel Merida en la final pic.twitter.com/PdVfRht0Jz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2026 La consagración representa un paso fundamental para el tenista nacido en 9 de Julio, que venía persiguiendo este objetivo desde hacía tiempo. Además del título, el resultado le permitirá escalar en la clasificación: desde este lunes aparecerá en el puesto 42 del ranking ATP.

El buen momento de Navone Sin dudas que el campeonato también confirma el repunte de Navone en las últimas semanas. El argentino acumuló diez triunfos en sus últimos once partidos y llegó a Bucarest luego de haber ganado también el Challenger de Punta Cana.

Con este logro, Navone además se convirtió en el cuarto argentino en ganar el torneo de Bucarest, después de Franco Davin, José Acasuso y Juan Ignacio Chela. La coronación no solo le permitió sumar el primer ATP de su carrera, sino también saldar una cuenta pendiente en finales del circuito. La tercera es la vencida El nacido en ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires y apodado como "La Nave", tuvo dos pasos en falsos y este fin de semana logró coronarse tras dos finales perdidas. La primera fue en Rio de Janeiro en 2024, donde cayó ante su comprovinciano Sebastián Báez, y en Bucarest derrota ante Márton Fucsovic. Finalmente lo hizo ante el español Mérida, sumando su primer título ATP.

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