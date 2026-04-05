domingo 05 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de abril de 2026 - 13:56
Deportes.

El argentino Mariano Navone hizo historia en Bucarest y levantó su primer título ATP

El tenista argentino venció al español Daniel Mérida en una final exigente y consiguió el trofeo más importante de su carrera en el circuito.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Se consagró campeón tras dos finales perdidas.

Se consagró campeón tras dos finales perdidas.

Lee además
4ªfecha de la segunda etapa del Circuito Provincial de Tenis de Mesa 
Torneo.

Tenis de mesa: un jugador chino fue figura en la fecha del Circuito Provincial
A través de un comunicado, el serbio aseguró que su decisión está relacionada con preocupaciones sobre la transparencia.
Deportes.

Golpe en el tenis: Novak Djokovic se retira de la ATP y sacude al circuito

El triunfo fue por 6-2, 4-6 y 7-5, en un partido en el que Navone mostró solidez en los momentos clave y resistencia física para sostener el ritmo hasta el cierre. Del otro lado, Mérida acumuló una gran cantidad de errores no forzados, un dato que terminó pesando en el desenlace de la definición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040784414787932317&partner=&hide_thread=false

La consagración representa un paso fundamental para el tenista nacido en 9 de Julio, que venía persiguiendo este objetivo desde hacía tiempo. Además del título, el resultado le permitirá escalar en la clasificación: desde este lunes aparecerá en el puesto 42 del ranking ATP.

El buen momento de Navone

Sin dudas que el campeonato también confirma el repunte de Navone en las últimas semanas. El argentino acumuló diez triunfos en sus últimos once partidos y llegó a Bucarest luego de haber ganado también el Challenger de Punta Cana.

Con este logro, Navone además se convirtió en el cuarto argentino en ganar el torneo de Bucarest, después de Franco Davin, José Acasuso y Juan Ignacio Chela. La coronación no solo le permitió sumar el primer ATP de su carrera, sino también saldar una cuenta pendiente en finales del circuito.

La tercera es la vencida

El nacido en ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires y apodado como "La Nave", tuvo dos pasos en falsos y este fin de semana logró coronarse tras dos finales perdidas.

La primera fue en Rio de Janeiro en 2024, donde cayó ante su comprovinciano Sebastián Báez, y en Bucarest derrota ante Márton Fucsovic. Finalmente lo hizo ante el español Mérida, sumando su primer título ATP.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tenis de mesa: un jugador chino fue figura en la fecha del Circuito Provincial

Golpe en el tenis: Novak Djokovic se retira de la ATP y sacude al circuito

El esfuerzo detrás del tenis profesional: la historia del jujeño Ignacio Orgaz

Emotivo homenaje a Hugo "Guino" Salazar, un emblema del Lawn Tenis

Pasos fronterizos hoy, 31 de marzo: qué cruces están habilitados en el norte argentino

Lo que se lee ahora
Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta
Deportes.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal
Policiales.

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel