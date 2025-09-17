miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:53
B Nacional

Colegiales vs Gimnasia y Tiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

Todos los detalles de la previa del partido entre Colegiales y Gimnasia y Tiro, que se jugará el sábado 20 de septiembre en el estadio Colegiales.

Colegiales vs Gimnasia y Tiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Gimnasia y Tiro y Colegiales se enfrentarán en el estadio Colegiales el próximo sábado 20 de septiembre, en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Colegiales y Gimnasia y Tiro

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional

Colegiales igualó 2-2 frente a Tristán Suárez. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro viene de un triunfo 3 a 0 frente a Arsenal. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 3 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia y Tiro se llevó la victoria por 4 a 0.


Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
Horario Colegiales y Gimnasia y Tiro, según país

