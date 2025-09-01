Colombia vs Bolivia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo jueves 4 de septiembre, Bolivia visita a Colombia en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 17 .

Así llegan Colombia y Bolivia El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Colombia en partidos Colombia llega con resultado de empate, 1-1, ante Argentina. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Bolivia en partidos Bolivia llega triunfante luego de ver caer a Chile con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Bolivia se impuso por 1 a 0. El local se ubica en el sexto puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 9 PP). N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Argentina 35 16 11 2 3 19 2 Ecuador 25 16 7 7 2 8 3 Brasil 25 16 7 4 5 5 6 Colombia 22 16 5 7 4 4 8 Bolivia 17 16 5 2 9 -16

Fecha y rival de Colombia en el próximo partido Fecha 18: vs Venezuela: 9 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Fecha y rival de Bolivia en el próximo partido Fecha 18: vs Brasil: 9 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Horario Colombia y Bolivia, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

