Colón se enfrentará a Def. de Belgrano por la fecha 29 de la zona B

Por la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional, Colón y Def. de Belgrano se enfrentan el lunes 1 de septiembre desde las 19:10 (hora Argentina), en el estadio Juan Pasquale.
Así llegan Def. de Belgrano y Colón
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional
Def. de Belgrano terminó con un empate en 1 frente a Temperley en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 5 a favor.
Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional
En la fecha pasada, Colón finalizó con un empate 1-1 ante Chacarita..
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Def. de Belgrano sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Yamil Possi, el juez encargado.
Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 30: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 33: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
Horario Def. de Belgrano y Colón, según país
- Argentina: 19:10 horas
- Colombia y Perú: 17:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:10 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:10 horas
