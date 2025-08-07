Colón vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Colón y Agropecuario Argentino, por la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio el Cementerio de los Elefantes.

Así llegan Colón y Agropecuario Argentino Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional Colón quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Gimnasia (J) por un resultado de 0 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional Agropecuario Argentino viene de empatar 0-0 ante Temperley. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 7 tantos.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Agropecuario Argentino quien ganó 2 a 1. Javier Delbarba es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Horario Colón y Agropecuario Argentino, según país Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

