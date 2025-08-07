Colón vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

El cotejo entre Colón y Agropecuario Argentino, por la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio el Cementerio de los Elefantes.
Así llegan Colón y Agropecuario Argentino
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional
Colón quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Gimnasia (J) por un resultado de 0 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 11 en su arco.
Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional
Agropecuario Argentino viene de empatar 0-0 ante Temperley. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 7 tantos.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Agropecuario Argentino quien ganó 2 a 1.
Javier Delbarba es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 27: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 28: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 29: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 27: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 28: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 29: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 30: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Colón y Agropecuario Argentino, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
