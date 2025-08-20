Colón vs Chacarita: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El juego entre Colón y Chacarita se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio el Cementerio de los Elefantes.

Así llegan Colón y Chacarita Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional Colón busca levantarse de su derrota ante San Telmo en el Osvaldo Baletto. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional El anterior partido disputado entre Chacarita finalizó en empate por 0-0 ante Temperley. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 4.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chacarita lo ganó por 3 a 2. El árbitro seleccionado para el encuentro será Bruno Amiconi.

Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Horario Colón y Chacarita, según país

