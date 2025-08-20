miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 08:10
B Nacional

Colón vs Chacarita: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Colón y Chacarita se enfrentan en el estadio el Cementerio de los Elefantes, con el arbitraje de Bruno Amiconi. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto.

Colón vs Chacarita: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El juego entre Colón y Chacarita se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio el Cementerio de los Elefantes.

Así llegan Colón y Chacarita

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional

Colón busca levantarse de su derrota ante San Telmo en el Osvaldo Baletto. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido disputado entre Chacarita finalizó en empate por 0-0 ante Temperley. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 4.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chacarita lo ganó por 3 a 2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bruno Amiconi.


Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Colón y Chacarita, según país

    © 2025 DataFactory

    FUENTE: nota.texto7

