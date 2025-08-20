Colón vs Chacarita: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

El juego entre Colón y Chacarita se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio el Cementerio de los Elefantes.
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Colón busca levantarse de su derrota ante San Telmo en el Osvaldo Baletto. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles marcados y con 11 en su arco.
El anterior partido disputado entre Chacarita finalizó en empate por 0-0 ante Temperley. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 4.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chacarita lo ganó por 3 a 2.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Bruno Amiconi.
