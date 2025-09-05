Colón vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Colón y Estudiantes (RC), por la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará el próximo lunes 8 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Cementerio de los Elefantes.

Así llegan Colón y Estudiantes (RC) En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional Colón quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Def. de Belgrano por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos de la Primera Nacional Estudiantes (RC) llega con ventaja tras derrotar a Temperley con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 3.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Estudiantes (RC) quien ganó 2 a 1. Pablo Giménez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar Horario Colón y Estudiantes (RC), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

