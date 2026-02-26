jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 16:43
Obra.

Comenzaron a construir el tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

El Municipio inició las obras del tercer ascensor urbano en barrio San Martín. La obra conectará la avenida José Hernández con calle Coronel Pastor.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Construcción del Ascensor Urbano en barrio San Martín.

Construcción del Ascensor Urbano en barrio San Martín.

Durante un recorrido por la obra, Jorge destacó que “este es un plan tal cual lo anunciamos hace más de dos años, cuando comenzamos con el primer desafío del gran ascensor de Mariano Moreno, seguimos en barrio Belgrano, estamos ahora en barrio San Martín, y estamos proyectando dos ascensores más”.

“Esto es un modelo de integración urbana que nos permite ir conectando las distintas terrazas que tiene la ciudad con barrios densamente poblados donde también se harán obras complementarias para mejorar toda la infraestructura para el acceso a este ascensor que da a la avenida José Hernández, donde se encuentra todo el transporte público de la ciudad, el Hospital Materno Infantil, el Parque San Martín, muchos elementos urbanos más que interesantes para llevar esta buena noticia a este importante barrio de la ciudad que tiene más de 60 años y que tiene esta gran necesidad, teniendo en cuenta la población”, añadió.

image
Construcci&oacute;n del Ascensor Urbano en barrio San Mart&iacute;n.

Construcción del Ascensor Urbano en barrio San Martín.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, brindó detalles técnicos sobre el avance del proyecto, “es el compromiso de la gestión del intendente Jorge, con la conectividad, con la posibilidad de que todos puedan acceder a los distintos lugares de la ciudad, nos llevó a proyectar la obra del tercer ascensor urbano de la ciudad. En este caso, en barrio San Martín, el ascensor conecta avenida José Hernández en el centro de la ciudad, donde se encuentran hospitales, escuela, administración, el Parque San Martín, el 90% del transporte urbano de pasajeros; con calle Coronel Pastor en el barrio San Martín, que es el eje del barrio, así que avanzando con la obra”, señaló.

Asimismo, explicó las particularidades de la ejecución, “es una obra compleja porque se tuvo que desarrollar en la mitad de una escalera existente, por lo cual los espacios físicos eran muy acotados, en estos momentos estamos trabajando en la ejecución de las fundaciones de la torre propiamente dicha, donde van los elementos mecánicos, las cabinas de los ascensores, para luego poder avanzar con una columna intermedia en el tramo de la pasarela que llegaría a esta torre hacia la vereda”.

