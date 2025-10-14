martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 19:28
Ledesma.

Comenzó el Torneo Integración de Fútbol Infantil con más de 3.000 niños

Con 106 equipos inició este certamen que es organizado por Ledesma S.A.A.I., Club Atlético Ledesma y Asociación de Árbitros de Libertador.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

El evento es organizado por Ledesma S.A.A.I., el Club Atlético Ledesma y la Asociación de Árbitros de Libertador, y se desarrolla en las canchas auxiliares del Club Atlético Ledesma, ubicadas en el Campo de Deportes de la Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.
Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

El profesor Juan Hermida, del Club Atlético Ledesma, expresó: "Estamos muy contentos de comenzar esta nueva edición del torneo. A pesar de que hay menos equipos que otros años, lo importante es que los chicos se diviertan y disfruten. Nuestro equipo de la categoría 2016 ya pasó a cuartos de final por penales y ahora enfrentamos a Talleres de El Piquete, un rival muy fuerte."

Hermida también destacó la buena organización de la jornada, a pesar de algunas ausencias de equipos: "Tuvimos que reorganizar algunos partidos, pero todo se desarrolló con normalidad. Gracias a la empresa Ledesma, pudimos entregar naranjas a todos los equipos participantes."

Torneo Integración de Fútbol Infantil.
Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Por su parte, el profesor Leo, del equipo Trapicheritos de la Escuela Herminio Arrieta, comentó: "Representamos a la categoría 2014 y acabamos de ganar 1 a 0 a los Lobitos de Calilegua. Este torneo también nos sirve como preparación para el certamen internacional en Camboriú, Brasil, donde enfrentaremos a equipos como Inter y Gremio."

El Torneo Integración continúa con definiciones emocionantes rumbo a la gran final el próximo domingo 2 de noviembre, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y competencia para miles de niños de la región.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.
Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Somos Ledesma

Nacida en 1908 como un ingenio azucarero en Jujuy, Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, los que produce a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, es el principal productor y exportador nacional de naranjas, y produce carne y cereales en Buenos Aires y Entre Ríos.

La compañía invierte constantemente para innovar e introducir tecnología y así agregar valor a través de la integración de sus actividades; y procura alinear su crecimiento económico con el progreso social y el cuidado del ambiente en las comunidades donde opera.

