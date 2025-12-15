lunes 15 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de diciembre de 2025 - 10:10
Policiales.

Cómo murió el director de cine Rob Reine

Fue encontrado sin vida en su residencia de Los Ángeles junto a su pareja. Las autoridades analizan el caso como un presunto asesinato y señalan a su hijo Nick.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
De qué murió Rob Reiner, el director de cine de Hollywood. &nbsp;

De qué murió Rob Reiner, el director de cine de Hollywood.

 

Este domingo trascendió una noticia que sacudió al ambiente cinematográfico: el director y actor norteamericano Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida en su vivienda. Él tenía 78 años y ella 68. La información generó un fuerte impacto en Hollywood, donde Reiner era una figura muy valorada.

Lee además
Hospital Snopek de Alto Comedero (Archivo)
Asunción.

Paola Rondón es la nueva directora del hospital de Alto Comedero
de que murio rene bertrand, actor y director argentino
Dolor.

De qué murió René Bertrand, actor y director argentino

La confirmación oficial del fallecimiento llegó horas más tarde a través de familiares del cineasta. Así lo consignó el diario local Los Angeles Times durante la noche del domingo.

El director de cine y actor estadounidense Rob Reiner murió a los 78 años.

Un vocero cercano al entorno familiar, que prefirió mantener el anonimato, manifestó su dolor por la muerte de Rob y Michele y solicitó respeto y reserva ante una situación atravesada por una fuerte carga emocional.

De qué murió Rob Reiner, el director de Hollywood

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, situada en el 200 de Chadbourne Avenue. Los cuerpos presentaban lesiones compatibles con el uso de un arma blanca, por lo que las autoridades analizan el caso como un presunto homicidio.

Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en la premiere de Spinal Tap II.

Una llamada al sistema de emergencias movilizó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles ante un pedido de auxilio sanitario. Al ingresar a la vivienda, el personal halló sin vida a ambos integrantes del matrimonio y notificó de inmediato a las fuerzas de seguridad, que pusieron en marcha el procedimiento habitual. Desde entonces, efectivos especializados comenzaron las tareas periciales para preservar el lugar y recolectar evidencias.

Por su parte, la Policía de Los Ángeles evitó identificar oficialmente a las personas fallecidas, aunque confirmó el envío de la división de homicidios al domicilio de la familia Reiner. “De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación (...) de un aparente homicidio”, informó la institución a través de sus canales oficiales.

Reiner y su esposa fueron encontrados muertos en el interior de su casa.

El subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, señaló ante los medios que hasta el momento “no hay personas arrestadas ni individuos identificados como sospechosos”. También aclaró: “No puedo confirmar si alguien está siendo interrogado en este instante. Nuestra intención es dialogar con la mayor cantidad posible de familiares”.

Aunque la causa permanece bajo la órbita de las fuerzas locales, la revista People informó que Nick, el hijo del matrimonio, quien tendría antecedentes vinculados a adicciones, aparece mencionado como el principal apuntado en la investigación por el doble homicidio.

La vida y obra del director Rob Reiner

Robert Reiner vio la luz en 1947 en el barrio neoyorquino del Bronx. Desde pequeño estuvo rodeado del mundo artístico, ya que era descendiente directo del humorista Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

El actor y cineasta estadounidense fue hallado muerto en su mansión de Los Ángeles junto a su esposa.

Su popularidad llegó gracias a su trabajo como intérprete, encarnando al ingenuo yerno Michael “Meathead” Stivic en la exitosa serie All in the Family. Más adelante, en 1984, dio el salto detrás de cámara con This Is Spinal Tap, producción que marcó el inicio de su carrera como realizador. La continuación de ese film, estrenada este año, fue la última obra que dirigió.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue alertado con un llamado de emergencia que solicitaba asistencia médica.

Ese recorrido le permitió ponerse al frente de títulos que hoy son clásicos, como Cuenta conmigo (1986) y La princesa prometida (1987). Dentro de su filmografía, uno de los trabajos más recordados es Cuando Harry conoció a Sally (1989), proyecto en el que entabló relación con quien luego sería su esposa. Ambos contrajeron matrimonio ese mismo año, coincidiendo con el estreno del film, y formaron una familia con tres hijos.

Antes de esa etapa, Reiner había estado casado con la actriz y realizadora Penny Marshall, figura central de la serie Laverne & Shirley, unión que se extendió de 1971 a 1981.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paola Rondón es la nueva directora del hospital de Alto Comedero

De qué murió René Bertrand, actor y director argentino

El director de la serie sobre Yiya Murano se refirió al proceso creativo de la historia

Bolivia en alerta por hasta 6 meses de lluvias intensas y alista emergencia nacional

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

Lo que se lee ahora
Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos
Siniestro.

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Operativo de atención oftalmológica.
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy
Tiempo.

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

Terrible hecho en Alto Comedero. video
Crimen.

Este lunes le realizarán la autopsia al adolescente de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales
Atención.

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Empezó el pago del aguinaldo en Jujuy: el cronograma completo para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel