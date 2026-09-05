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5 de septiembre de 2026 - 18:17
Jujuy.

Comunicado del parque de diversiones donde ocurrió la tragedia

Tras la muerte de un niño en un incendio, el parque de diversiones emitió un comunicado aclarando que el hecho ocurrió en un sector de alojamiento y que ninguna atracción estuvo involucrada.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
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La empresa puso a disposición la documentación

Otro de los puntos destacados en el comunicado es la situación de las habilitaciones y condiciones de seguridad de las atracciones. Ruth Center Park aseguró que las máquinas y juegos destinados al público cuentan con las condiciones de seguridad y los controles correspondientes, y afirmó que la documentación respaldatoria se encuentra a disposición de las autoridades.

Además, señaló que desde el primer momento sus responsables se pusieron a disposición de las autoridades policiales y judiciales, brindando la información requerida y facilitando las inspecciones y diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

En el comunicado, la empresa también pidió a los medios de comunicación y a quienes reproducen información en redes sociales que actúen con responsabilidad y prudencia, particularmente para evitar vincular el fallecimiento del niño con el funcionamiento o la seguridad de las atracciones mecánicas cuando, según sostiene la empresa, esa relación no corresponde con las circunstancias conocidas del hecho. La empresa reiteró su pesar por la pérdida y aseguró que continuará colaborando con las autoridades hasta el total esclarecimiento del episodio.

El parque permanecerá cerrado

Finalmente, la empresa informó que, debido a lo sucedido, Ruth Center Park permanecerá cerrado durante la jornada de hoy. La investigación judicial continúa para establecer con precisión cómo se inició el incendio y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del menor. Según información difundida este sábado, el fiscal Aldo Lozano interviene en la causa, mientras Bomberos realizó pericias en el lugar y se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad.

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