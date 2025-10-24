Con gol agónico de Ángel Di María, Rosario Central se impuso 1 a 0 ante Sarmiento

El Canalla se quedó con el triunfo con un marcador de 1 a 0 ante el Verde en el partido correspondiente a la fecha 7 del Clausura. Ángel Di María rompió el arco rival en el minuto 44 del segundo tiempo y, con tiro desde el punto penal, selló el resultado del encuentro a favor del Canalla.
Cuando iban 45 minutos del primer tiempo, el remate del delantero Alejo Veliz pegó en el palo del arco rival y Rosario Central se quedó con las ganas de festejar.
La figura del partido fue Ángel Di María. El volante de Rosario Central metió 1 gol, efectuó 20 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Alejo Veliz fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Rosario Central mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario y acertar 14 pases correctos.
El estratega de Sarmiento, Facundo Sava, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Lucas Acosta en el arco; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy en la línea defensiva; Carlos Villalba, Manuel García, Julián Contrera, Jonatan Gómez y Gastón González en el medio; y Iván Morales en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Ariel Holan salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Jorge Broun bajo los tres palos; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández en defensa; Franco Ibarra, Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz en la mitad de cancha; y Santiago López y Alejo Veliz en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Eva Perón fue Andrés Merlos.
Para la siguiente fecha, el Verde actuará de visitante frente a Platense, mientras que el Canalla visitará a Instituto.
Cambios en Sarmiento
- 45' 2T - Salieron Facundo Roncaglia por Renzo Orihuela, Carlos Villalba por Elián Giménez, Gastón González por Yair Arismendi, Julián Contrera por Joaquín Ardaiz, Emanuel Coronel por Enzo Giménez, Carlos Quintana por Facundo Mallo y Santiago López por Gaspar Duarte
- 78' 2T - Salió Yair Arismendi por Gabriel Díaz
- 82' 2T - Salió Joaquín Ardaiz por Franco Frías
- 90' 2T - Salió Jonatan Gómez por Lucas Pratto
Amonestados en Sarmiento:
- 31' 1T Iván Morales (Conducta antideportiva), 6' 2T Manuel García (Conducta antideportiva), 21' 2T Joel Godoy (Conducta antideportiva), 41' 2T Lucas Acosta (Conducta antideportiva), 44' 2T Renzo Orihuela (Insultar o desaprobar al árbitro), 44' 2T Gabriel Díaz (Insultar o desaprobar al árbitro) y 52' 2T Juan Manuel Insaurralde (Conducta antideportiva)
Cambios en Rosario Central
- 95' 2T - Salió Jaminton Campaz por Federico Navarro
Amonestado en Rosario Central:
- 3' 1T Alejo Veliz (Conducta antideportiva)
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
