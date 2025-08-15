viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 16:40
Política.

Confirmado: Patricia Bullrich será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo”, informó la ministra de Seguridad a través de sus redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires. &nbsp;

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires.

 

Como se preveía, Patricia Bullrich oficializó su postulación para el cargo de senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Mediante un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales, la titular de la cartera de Seguridad expresó: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo", introdujo.

"Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro. Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, añadió.

Patricia Bullrich firmó su candidatura a senadora.

Y continuó: “Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

Patricia Bullrich apunta al Senado como su próxima batalla política

Después, dirigió fuertes cuestionamientos hacia sus adversarios políticos: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

El tuit con el que Bullrich confirmó su candidatura.

En el cierre de su mensaje, aseguró que, “bajo el liderazgo de Javier Milei”, asumirá la candidatura a senadora “para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado”.

“Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, remarcó. Cabe recordar que, a finales del mes pasado, en medio de las versiones generadas por un mensaje previo de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había confirmado que Bullrich competiría por una banca en el Senado.

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires.

Guillermo Francos imagina una fórmula presidencial

En una charla con Luis Novaresio para el canal A24, el funcionario fue interrogado sobre el tema y respondió con convicción: “Creo que sí, por varios motivos. Es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había revelado que Bullrich sería candidata a senadora.

Incluso fue más lejos en su análisis y opinó que un buen desempeño en las urnas podría proyectarla más allá de la jefatura de Gobierno porteña. Tras remarcar que es una figura que “le gusta ir al frente”, valoró la posibilidad de una fórmula presidencial “Milei-Bullrich”, la cual, según su visión, tendría un gran potencial en términos electorales.

El pasado 13 de julio, Javier Milei compartió en sus redes sociales una imagen junto a la ministra de Seguridad, acompañada de un mensaje enfático: “Aquí, junto a Patricia Bullrich en pleno desayuno, conversando sobre lo que será el camino a octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien”.

El tuit de Milei que encendió los rumores de la candidatura de Bullrich.

Por otro lado, y de acuerdo a lo expresado por la propia postulante, todo indica que no está en sus planes —si resulta elegida— renunciar a su banca en el Congreso tras las elecciones del 26 de octubre para continuar al frente de la cartera de Seguridad.

No puede pasar que uno se vaya de un cargo, vaya a la elección y después vuelva al cargo. Irse de un ministerio o una intendencia para volver es un fraude electoral”, afirmó con firmeza cuando le preguntaron sobre las candidaturas testimoniales hace menos de un mes.

