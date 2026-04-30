Confirmaron la lesión de Julián Álvarez: ¿llega al Mundial 2026?

En el partido ante el Arsenal el argentino se retiró lesionado.

Julián Álvarez generó preocupación en Atlético de Madrid y en la Selección Argentina luego de salir lesionado en el partido ante Arsenal, por la primera semifinal de la Champions League. El delantero argentino había marcado el empate 1 a 1, pero minutos después sufrió un golpe en el tobillo izquierdo que lo obligó a dejar la cancha.

La jugada se produjo tras un cruce con Eberechi Eze, quien cayó sobre el pie izquierdo del atacante. Álvarez fue atendido por el cuerpo médico e intentó continuar, pero la molestia no le permitió seguir en condiciones y Diego Simeone decidió reemplazarlo para no arriesgarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049589769714258036&partner=&hide_thread=false Julián salió lesionado después de esta acción.



Que no sea nada, por favor. pic.twitter.com/zzbuHcvLwW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 29, 2026

Qué lesión tiene Julián Álvarez Con el correr de las horas, la molestia comenzó a disminuir y los estudios médicos confirmaron que no se trató de una lesión de gravedad. Según informó TyC Sports, lo de Julián Álvarez no pasó de una torsión de tobillo y podrá entrenar sin problemas durante el resto de la semana.

El diagnóstico llevó tranquilidad tanto en Atlético de Madrid como en la Selección Argentina, que sigue de cerca la evolución de sus jugadores de cara a los próximos compromisos. Simeone confirmó que estará para la revancha Tras el partido, Diego Simeone fue consultado por el estado físico de Julián Álvarez y Giuliano Simeone. El entrenador de Atlético de Madrid aseguró que ambos estarán disponibles para la revancha ante Arsenal, que se jugará en Londres y terminó 1 a 1. “El martes van a estar seguro. Giuliano por la sobrecarga. Julián por la caída que tuvo en la mitad de cancha. No tengo dudas que el martes van a jugar”, expresó el Cholo.

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