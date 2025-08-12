( imagen ilustrativa)

La comunidad de Palma Sola vive horas de profunda conmoción tras la muerte de un niño de 8 años ocurrida en el barrio Aguas Negras. El hecho, registrado en la tarde de este lunes, sucedió mientras el menor jugaba en una plaza del sector junto a su madre. Según las primeras informaciones, el niño sufrió una repentina descompensación y, pese a la rápida asistencia, llegó sin vida al hospital local.

Se investiga una supuesta "Muerte súbita" de un niño en Palma Sola Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el episodio se produjo de manera súbita. Una vecina que presenció la situación auxilió a la madre y trasladó a ambos en motocicleta hasta el nosocomio. Sin embargo, los médicos de guardia confirmaron que el pequeño ya había fallecido al momento de su arribo.

El personal de la Seccional 36 de Palma Sola fue notificado de inmediato por el hospital y se presentó en el lugar para tomar intervención. Por disposición de la ayudante fiscal de turno, se preservó el sector de la plaza donde el niño jugaba y se convocó a peritos de Criminalística y al médico de la Policía para realizar las pericias correspondientes.

image Conmoción en Palma Sola por la muerte de un niño de 8 años en una plaza - Seccional 36° Palma Sola. Las investigaciones buscan establecer las causas precisas del deceso. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de que se haya tratado de una muerte súbita o que el menor haya sufrido un golpe durante una caída, lo que podría haber provocado la descompensación.

Desde la fiscalía indicaron que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho, incluyendo la revisión de testimonios, pericias médicas y un relevamiento del lugar. “Es fundamental determinar qué ocurrió para brindar certezas a la familia y a la comunidad”, señalaron fuentes judiciales. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 36, que continúa trabajando bajo las directivas de la fiscalía de turno para reunir elementos que permitan esclarecer este trágico suceso que enluta a Palma Sola.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.