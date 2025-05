Contestó una historia por error cuestionando unas botas en venta y el final fue viral

En la foto se observa que la señora escribió: “ Feas, parecen de los 60 ”, aunque creía que le estaba respondiendo a su hija, quien le había enviado la historia, y no al comercio de calzado .

Algo apenada, la mujer explicó que había cometido un error. “ Ay, perdón jajaja . Anoche le contesté a mi hija, creí que lo hacía a ella. Estaba medio dormida y me vive mandando cosas para que le regale jajaja. Perdón ”, manifestó. Luego añadió: “ Que papelón, jajaja ”.

La publicación se viralizó en la red social.

En apenas unas horas, el post acumuló más de 11 mil “Me gusta” y superó los 137 retuits. Además, los usuarios de la red social dejaron numerosos comentarios sobre el tema.

“Me daría más vergüenza el perdón jiji”, “Pobrecita, re tierna”, “Ay yo me moriría de vergüenza y no volvería a contestar”, sumaron algunos usuarios.