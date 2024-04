Copa de la Liga: se conocieron los días y horarios para las definiciones

La definción de la Zona A

El próximo lunes 15, los enfrentamientos entre los diversos equipos que aspiran a avanzar a los cuartos de final se llevarán a cabo a partir de las 20 horas. Los partidos programados incluyen a Argentinos vs. Barracas Central, Instituto vs. River, Independiente vs. Talleres e Independiente Rivadavia vs. Vélez.

Hasta el momento, Argentinos lidera la tabla con 25 puntos, igualando a Barracas Central, pero el equipo de Argentinos tiene una ventaja en diferencia de goles (+11 frente a +5). En tercer lugar se encuentra River con 24 puntos y una diferencia de goles de +14, seguido de Talleres en el cuarto puesto con 23 puntos y una diferencia de goles de +8. Los otros dos equipos con posibilidades son Independiente, con 22 puntos y una diferencia de goles de +4, y Vélez, con 22 puntos y una diferencia de goles de 0.

Argentinos está primero con 25 puntos en la Zona A.

La definición de la Zona B

Por otro lado, el grupo restante determinará sus clasificados un día después que el Grupo A. Inicialmente, este viernes a partir de las 19:30 horas, Estudiantes y Boca finalizarán los 63 minutos restantes del partido que fue interrumpido por el incidente de Javier Altamirano (con un marcador de 0-0). Luego, el martes, también desde las 19:30 horas, se llevarán a cabo cuatro encuentros: Boca vs. Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs. Newell's, Lanús vs. Estudiantes y Belgrano vs. Racing.

Hasta ahora, solo Godoy Cruz ha asegurado su clasificación, acumulando 26 puntos (enfrentará a Sarmiento el próximo lunes). Luego, Lanús ocupa el segundo lugar con 23 puntos y una diferencia de goles de +7, igualando la cosecha de Defensa y Justicia (+39). En el cuarto lugar se encuentra Boca, con 22 puntos y una diferencia de goles de +8, con el partido pendiente contra Estudiantes. Racing (+9), Estudiantes (+8) y Newell's (-1) se encuentran con 21 puntos, manteniendo la esperanza de clasificar.

Las posiciones de la Zona A

Copa de la Liga: así se juega la fecha 14

Sábado 13 de abril

17.00 Tigre – Unión (Zona B)

19.00 Huracán – Atlético Tucumán (Zona A)

Domingo 14 de abril

17.00 Sarmiento – Platense (Zona B)

19.00 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona B)

21.00 Gimnasia – Banfield (Zona A)

Lunes 15 de abril

20.00 Independiente Rivadavia – Vélez (Zona A)

20.00 Instituto – River (Zona A)

20.00 Independiente – Talleres (Zona A)

20.00 Argentinos – Barracas Central (Zona A)

Estudiantes-Boca se completará el viernes.

Martes 16 de abril

19.30 Lanús – Estudiantes (Zona B)

19.30 Boca – Godoy Cruz (Zona B)

19.30 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona B)

19.30 Belgrano – Racing (Zona B)

Miércoles 17 de abril

19.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona A)